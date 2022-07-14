الزراعة النيابية: الفاسدون بالقطاع الزراعي أخطر من القاعدة وداعش

2022/07/14 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هاجمت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، اليوم الخميس، المسؤولين عن ملف الزراعة في العراق، فيما اكدت انها ستضرب بيد من حديد لردع الفاسدين.

وقال رئيس اللجنة الشيخ ثائر مخيف آل كتاب لـ (بغداد اليوم)، ان" الزراعة في العراق تعيش اليوم انتكاسة وتردٍ لن ينتهي الا بقتل سلة العراق الغذائية ودمار الزراعة بسبب فشل المسؤولين عن هذا القطاع ووقوفهم موقف المتفرج على هذا الخطر الذي يتعدى داعش والقاعدة في دمار العراق".

واشار الى، انه "سيتصدى بشكل شخصي لملف الزراعة وابعاد (خبزة العراقيين) عن الايادي الفاسدة والفاشلة التي زادت الطين بلّة وتسببت بدمار الفلاحين والمحاصيل الزراعية في عموم العراق".

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