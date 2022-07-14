2022/07/14 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j1baFgLYx6w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستشفيات الاهلية.. غرفة عمليات فقط بلا خدمات ولا طوارئ في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستشفيات الاهلية.. غرفة عمليات فقط بلا خدمات ولا طوارئ في رأي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).