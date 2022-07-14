الحكومة الإيطالية: رئيس الوزراء سيستقيل اليوم



الحكومة الإيطالية: رئيس الوزراء سيستقيل اليوم
2022/07/14 | 20:01 - المصدر: آي كيو نيوز
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