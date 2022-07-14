المرور تصدر توجيهاً لتخفيف الزخم على مداخل بغداد

2022/07/14 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توجيهاً لتخفيف الزخم على مداخل بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال دخول عجلات نقل الزائرين المتوجهين من جميع المحافظات لاداء صلاة الجمعة الموحدة يوم غداً، وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي جميع مفارز مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتكثيف الجهود من اجل تنظيم حركة السير والمرور، وتخفيف الزخم الحاصل في شوراع العاصمة بغداد".

وأشارت إلى "وضع دوريات مساندة في اغلب التقاطعات، للحصول على انسيابة في الحركة".

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