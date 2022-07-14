المرور تعلن عن إجراءات لتخفيف الزخم المروري في بغداد

2022/07/14 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه مدير المرور العام طارق الربيعي، اليوم الخميس، جميع مفارز المرور بتكثيف الجهود لتنظيم حركة السير من أجل تخفيف الزخم الحاصل في شوراع بغداد.وقال بيان لمديرية المرور العامة، ورد لإيرث نيوز، “زخم مروري في مداخل بغداد بسبب دخول عجلات نقل الزائرين المتوجهين من جميع المحافظات لاداء صلاة الجمعة الموحدة يوم غدا”.وأضافت، […]

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