تجنب هذه الأطعمة والمشروبات فى الصيف

2022/07/14 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يلعب الطقس دورًا أساسيًا فى كيفية عمل أجسامنا، بالإضافة إلى ذلك فإن ما نأكله ونشربه يؤثر أيضًا على كيفية سير أجسامنا، فإن تناول الأطعمة والمشروبات غير المناسبة للطقس يمكن أن يجعلنا نشعر بالخمول أو الانزعاج دون معرفة السبب، وفى التقرير التالى نوضح قائمة بالأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها فى فصل الصيف وفقا لما […]

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