هل انا أكره الماركسيين كما يتهمني احد اصدقائي ؟ - كامل عباس

2022/07/14 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس تعرف يا صديقي أنني انتقلت من خانة الماركسية الى خانة اللبرالية بشكل كلي قبل ثلاثة عقود وبالتالي أنا اعرف الكثير عن نظرية الفريقين وممارساتهما معا .الثاني ينطبق من الملكية الخاصة كأساس للعمل , من الفرد وحقوقه وواجباته داخل المجتمع .



والأول من الملكية العامة, من المجتمع الى الفرد , المضحك المبكي في الموضوع هو قدرة الطبقات المسيطرة على تجيير كل تلك الفلسفات والمحاولات الاصلاحية لخدمتها بالنهاية , ......





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