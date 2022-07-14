2022/07/14 | 20:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه، الخميس 07/14/2022، عدداً...

ظهرت المقالة الكاظمي: نركز بقمة الرياض على ملف المياه وشراكة الطاقة والربط الكهربائي أولاً على المسلة.

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