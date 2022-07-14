المبعوث الأمريكي إلى اليمن يصف زيارة بايدن إلى السعودية بـ

2022/07/14 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم لينديركينغ، أنه يخشى أن يكون قد أصبح اليمن خارج الحسابات، ولفت إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ستمثل فرصة لمناقشة الوضع في هذا البلد.

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