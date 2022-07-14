النصر: نرحب بأي تكامل مع المحيط الإقليمي والدولي ونحذر من الانحياز

2022/07/14 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد حذر ائتلاف النصر، اليوم الخميس، من الانحياز وجر العراق لجبهات جيوسياسية على حساب سيادته وحياديته.وقال المتحدث باسم الائتلاف أحمد الوندي في بيان ورد لـ/المركز الخبري الوطني/” أننا نرحب بأي تكامل […]

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