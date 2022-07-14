بايدن يدافع عن زيارته للسعودية ويكشف سببها

2022/07/14 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن قراره لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن السعوديين يجب أن يشاركوا في أي جهد لتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة.

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