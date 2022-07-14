علامتان “عامتان” للسرطان يمكن الشعور بهما على الجسم

2022/07/14 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن تكون أعراض السرطان غامضة وغالبا ما تُنسب إلى أمراض أقل خطورة نتيجة لذلك.ووفقا لمايو كلينك، هناك نوعان من الأعراض “العامة” للسرطان التي يمكن “الشعور بها”.ويصف السرطان ما يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتتسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها.وقد يكون من الصعب إحباط […]

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