يتزامن مع انتشار أمني كثيف.. إغلاق مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية

2022/07/14 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإغلاق مداخل مدينة الصدر شرقي بغداد مع انتشار أمني كثيف. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، بـ”إغلاق مداخل مدينة الصدر القريبة من شارع الفلاح مع انتشار أمني كثيف”.

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إغلاق مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية أولاً على ايرث نيوز.

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