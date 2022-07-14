الكاظمي: مؤشرات البنك الدولي تؤكد أن العراق اجتاز الأزمة الاقتصادية بوقت قصير جداً

2022/07/14 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

الكاظمي: أجندة مؤتمر السعودية ستناقش التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا وأزمة الأمن الغذائي

الكاظمي: الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هي محاولة للتشويش ولا صحة لها إطلاقاً

الكاظمي: العراق اليوم من أكثر الدول المتضررة من التغيير المناخي

الكاظمي: إننا ذاهبون إلى المؤتمر في السعودية ونحن نركز على ملف المياه والتغيرات المناخية

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