2022/07/14 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



التعليم تحدد مواعيد بدء العام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

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