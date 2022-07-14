2022/07/14 | 21:03 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة التربية: العام الدراسي الجديد يبدأ في 2 تشرين الأول المقبل وينتهي عند 2 تموز 2023 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 21:03.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: العام الدراسي الجديد يبدأ في 2 تشرين الأول المقبل وينتهي عند 2 تموز 2023) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: العام الدراسي الجديد يبدأ في 2 تشرين الأول المقبل وينتهي عند 2 تموز 2023) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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