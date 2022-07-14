سيدات نفط الشمال يحققن فوزاً ثميناً في أولى مباراة بطولة غرب آسيا

2022/07/14 | 21:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حقق فريق نفط الشمال العراقي للسيدات، فوزاً ثمينا على حساب فيروزة السوري، بنتيجة (1- صفر)، في افتتاح بطولة غرب آسيا التي تحتضنها مدينة الزرقاء الأردنية.

ونجحت دارين أحمد في إحراز هدف الفوز الثمين لنفط الشمال العراقي في الدقيقة 13 من زمن المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري ضعيف.

ويعد هذا الانتصار الأول للأندية العراقية على مستوى كرة القدم للسيدات، في أول مشاركة لنفط الشمال في بطولة غرب آسيا.

وقدمن لاعبات نفط الشمال عرضا تكتيكيا متوازنا في ظل امتلاكهن للمهارات العالية، إضافة إلى خبرة لاعبات المنتخب العراقي الأول.

وحافظ نفط الشمال على التقدم بالهدف الجميل الذي جاء بعد تمريرة طويلة، تمكنت دارين أحمد من وضعها على يسار حارسة الفريق السوري.

وحاولن لاعبات فيروزة بالشوط الثاني، معادلة النتيجة، إلا أن أغلب التسديدات علت العارضة أو تصدت لهم حارسة نفط الشمال.

ورفعت سيدات نفط الشمال رصيدهن إلى 3 نقاط في الصدارة مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة الأرثوذكسي الأردني والصفا اللبناني التي ستقام في وقت لاحق.

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