اغلاق مداخل مدينة الصدر مع انتشار امني كثيف

2022/07/14 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإغلاق مداخل مدينة الصدر القريبة من شارع الفلاح مع انتشار امني كثيف.

وقال المصدر في حيث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق مداخل مدينة الصدر القريبة من شارع الفلاح مع انتشار امني كثيف استعدادا لإقامة صلاة الجمعة الموحدة".وفي وقت سابق اكد مراسل السومرية نيوز، أن "سرايا السلام" مسكت زمام الامور من الناحية الأمنية في مدينة الصدر"، مشيراً إلى أن "عناصر السرايا يتواجدون عند كل سيطرة أمنية تؤدي للدخول إلى مدنية الصدر بالاضافة الى وجود قوات أمنية اخرى من الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية".

وفي 3 تموز، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.

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