التعليم تعلن تفاصيل التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل

2022/07/14 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تفاصيل التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل.وتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) وثيقة صادرة من الوزارة بعنوان التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2022-2023 حددت مواعيد بدء العام الدراسي والامتحانات والعطل الربيعية والصيفية، وفيما يلي نصها:

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