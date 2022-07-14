توب 5.. بايدن يوضح سبب زيارته للمملكة.. وعرض سعودي لرونالدو

2022/07/14 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من امتناع بايدن عن الالتزام بمناقشة قضية خاشقجي في السعودية، إلى المقابلة الحصرية مع خالد الجبري التي قال فيها إن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي، وصولًا الى عرض سعودي لكريستيانو رونالدو...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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