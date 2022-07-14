مستشار الكاظمي يوضح لـ”إيرث نيوز” كيفية تنظيم الحياة المالية بغياب الموازنة

2022/07/14 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، قانونين لتنظيم الحياة المالية في العراق في ظل غياب الموازنة الاتحادية لعام 2022.وقال صالح في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “الحياة المالية في العراق في ظل غياب الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٢ تنتظم بقانونين وعلى النحو الاتي: اولهما، ان حركة الانفاق و […]

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