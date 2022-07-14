بعد مطالبتها بربع مليار دولار.. شركة أميركية تنفي أي مسؤولية بانفجار مرفأ بيروت

2022/07/14 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة أميركية، يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل، بتعويضات قدرها ربع مليار دولار، أي مسؤولية لها عن الكارثة.

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