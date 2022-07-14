المعموري: مؤتمر الرياض يهدد 40 مليون عراقي وعلى البرلمان عقد جلسة طارئة

2022/07/14 | 21:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الخميس، الى اجتماع طارى لمجلس النواب بسبب مؤتمر الرياض، لافتا الى ان هذا المؤتمر يهدد 40 مليون عراقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مؤتمر الرياض يحمل اجندة مشبوهه تستهدف بالمقام الاول المقاومة وتشكيلاتها […]

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