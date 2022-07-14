شرطة الطاقة تقبض على متهمين وتضبط 3 عجلات في بغداد والنجف

2022/07/14 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط ثلاث عجلات في بغداد والنجف.وقال بيان للمديرية ورد لإيرث نيوز، أن “مفارز مركز شرطة نفط النجف ألقت القبض على متهم وضبط عجلتين صهريج داخل أحياء المحافظة محملين بمنتوج نفطي دون إي موافقات رسمية”.وأضافت “كما ألقت مفارز سيطرات […]

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