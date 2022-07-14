مقترحات وحلول سياسية

2022/07/14 | 21:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب حسنين علي الساعدي ..حسب النظام السياسي المستمر منذ ٢٠٠٣ اي نظام التوافقية...

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