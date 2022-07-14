ساعات تفصل عن الصلاة..الغموض يكتنف مشاركة الصدر وإمامة المصلين والإطار يلازم الصمت

2022/07/14 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد تأكيد وصول زعيم التيار الصدري الى العاصمة بغداد مع قرب انطلاق صلاة الجمعة الموحدة في بغداد يكتنف الغموض حول مشاركة الصدر وإمامته للمصلين وسط توقعات بالقاء خطبة في حال مشاركته.في وقت يخشى المنافسون للتيار في الاطار وغيرهم من ردة فعل الصدر بعد سحب قواه النيابية والتفرغ الى العبادة والأنشطة الاجتماعية من دعوات لاستمرار التظاهرات لاسقاط أي مشروع سياسي اطاري.ما ألزم الإطار الى تأجيل أي إصدار او الإعلان عن رئيس وزراءه المقبل لحين انجلاء الموقف وتقديره بعد صلاة الجمعة. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الخميس، أن صلاة الجمعة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجب أن تكون بابا للوحدة.وقال الحاج محمود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الوضع العراقي لايتحمل المزيد من التصعيد، و الصدر هو شخصية وطنية ومع وحدة الموقف".ووصلت الى العاصمة بغداد، اليوم الخميس، قوافل الوافدين من المحافظات للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة بمدينة الصدر.وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، عشرات العجلات الصالون والحافلات وصلت الى مدينة الصدر ببغداد.

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