إغلاق مداخل مدينة ⁧‫الصدر‬⁩ بالحواجز الكونكريتية من قبل القوات الأمنية

2022/07/14 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأغلقت القوات الأمنية، مساء اليوم الخميس، مداخل مدينة الصدر في بغداد بالحواجز الكونكريتية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان، القوات الأمنية شرعت باغلاق مداخل مدينة الصدر في بغداد بالحواجز الكونكريتية فضلا عن انتشار القوات الأمنية.

وأضاف ان، نقاط تفتيش عديدة عند مداخل المدينة نصبت لتأمين صلاة الجمعة الموحدة المقرر اقامتها يوم غد التي دعا اليها في وقت سابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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