2022/07/14 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة امتداد تتحدث عن الاستعداد لتغيير شكل النظام بالعراق أولاً على المسلة.

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