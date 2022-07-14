2022/07/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثارت صور للسفير العراقي في بيروت حيدر

البراك، وهو يتوسط مجموعة مسلحين

بملابس مدنية ويظْهَر في إحداها وهو

يطلق قذيفة «أر بي جي 7» في منطقة

البقاع، ضجة عارمة على مواقع التواصل

الاجتماعي وصولاً إلى دعوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات واسعة ودعوات إلى الخارجية لاستدعائه ..السفير العراقي في بيروت... وديبلوماسية الـ «آر بي جي») نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقادات واسعة ودعوات إلى الخارجية لاستدعائه ..السفير العراقي في بيروت... وديبلوماسية الـ «آر بي جي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).