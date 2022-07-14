بالجدول.. التعليم تعلن تفاصيل الدوام الرسمي للجامعات خلال العام الدراسي الجديد

2022/07/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي ان العام

الدراسي الجديد 2023 للجامعات يبدأ

بتاريخ 2022/10/2 بأستثناء المرحلة الأولى.

وبحسب الجدول المنشور في الوزارة فان

2/10/2022 هو اول ايام العام الدراسي الجديد.

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