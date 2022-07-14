2022/07/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا وغيره

من الفيروسات التاجية يمكنها البقاء

على قيد الحياة على اللحوم والأسماك

المجمدة لمدة تصل إلى 30 يومًا، بحسب

موقع “health”.

وتم إجراء البحث – الذي دفعه تفشي فيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يمكن لفيروس كورونا البقاء على اللحوم المجمدة لمدة شهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يمكن لفيروس كورونا البقاء على اللحوم المجمدة لمدة شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).