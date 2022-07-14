2022/07/14 | 21:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كأنّ الأمر لا يعني وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وهو يرى سفير العراق في بيروت،...

ظهرت المقالة لماذا يسكت فؤاد حسين عن سفير القاذفات؟ أولاً على المسلة.

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