تحذير طبي: علامتان للسرطان يمكن الشعور بهما على الجسم

2022/07/14 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع يمكن أن تكون أعراض السرطان غامضة وغالبا ما تُنسب إلى أمراض أقل خطورة نتيجة لذلك، ووفقا لموقع مايو كلينك الطبي العالمي، هناك نوعان من الأعراض "العامة" للسرطان التي يمكن "الشعور بها".ويصف السرطان ما يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتتسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها.وقد يكون من الصعب إحباط هذه العملية إذا تركت دون علاج. ووفقا لمايو كلينك، فإن الكتلة أو منطقة السماكة التي يمكن "الشعور بها" تحت الجلد، من العلامات "العامة" على الإصابة بالسرطان التي يجب البحث عنها.وفي الواقع، "يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد"، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية.ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، فإن التورم في جانب الرقبة أو الإبط أو الفخذ الذي لا ينخفض يمكن أن يشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وهو نوع من السرطان يتطور في الجهاز اللمفاوي.وتحذر (NHS) من أن كتلة الثدي يمكن أن تكون علامة على شيء خطير مثل سرطان الثدي، ويمكن أن تكون الكتل الموجودة في الخصيتين علامة على الإصابة بسرطان الخصية.وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي:- إعياء.- تغيرات الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المقصودة.- تغيرات في الجلد، مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره، أو تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة.- تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة.- السعال المستمر أو صعوبة التنفس.- صعوبة في البلع.- بحة في الصوت.- عسر الهضم المستمر أو الانزعاج بعد الأكل.- آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة.- الحمى المستمرة وغير المبررة أو التعرق الليلي.- نزيف أو كدمات غير مبررة.وتقول مايو كلينك: "حدد موعدا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تثير قلقك، وإذا لم تكن لديك أي علامات أو أعراض، ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع طبيبك.واسأل عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك".وتظهر الأبحاث أن أشياء مثل التوقف عن التدخين والحفاظ على وزن صحي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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