القبض على متهمين وضبط ثلاث عجلات لتهريب النفط في محافظتين

2022/07/14 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين وضبط ثلاث عجلات لتهريب النفط في محافظتي بغداد والنجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة نفط النجف القت القبظ على متهم وضبط عجلتين "صهريج" داخل أحياء المحافظة محملين بمنتوج نفطي دون إي موافقات رسمية".واضافت ان "مفارز سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط ألقت ، سيطرة "ألج" على متهم وضبط عجلته "صهريج" وذلك بعد فحصها بالسونار حيث تبين وجود خزان حديدي داخل عربة الصهريج يحمل منتوج نفطي مخالف".

واشارت المديرية الى انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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