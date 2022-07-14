نتنياهو: بايدن موافق على ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا حصلت على سلاح نووي

2022/07/14 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موافق على ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران إذا طورت أسلحة نووية.

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