لمحة تاريخية لكأس العراق: جسام الأكثر تتويجا.. وأربيل صاحب أكبر انتصار

2022/07/14 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب جماهير الكرة العراقية، مباراة

استثنائية بين الكرخ والكهرباء، السبت

المقبل على ملعب المدينة بالعاصمة

بغداد، في نهائي كأس العراق.

ويدخل كلا الفريقين المباراة النهائية

بطموح تحقيق البطولة الغالية،

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