تعيين طاقم دولي لقيادة نهائي كأس العراق

2022/07/14 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الحُكام في الاتحاد العراقي

لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الحكم

الدولي مهند قاسم، لإدارة المباراة

النهائية لبطولة كأس العراق التي ستجمع

الكهرباء والكرخ، وستقام بعد غدٍ السبت

في ملعب المدين

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