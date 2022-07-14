السعودية: رصد إصابة بجدري القرود في الرياض

2022/07/14 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم

الخميس، رصد حالة إصابة بمرض جدري

القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك

في مدينة الرياض.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع

للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية

المع

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