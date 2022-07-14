الكاليبان العظيم: النضال ضد الجسد المتمرد 2 - مالك ابوعليا

2022/07/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا المؤلفة: سيلفيا فيديريتشي Silvia Federiciترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمعالج الجزء الأول من هذا المقال تطور اهتمام جديد بالجسد في فلسفة ونظرية القرن السابع عشر الاجتماعية، واضعاً هذا في سياق صعود الرأسمالية المركنتيلية ومحاولتها لفرض نظام ضبط عمل أكثر صرامة على قوة عاملة أكثر تمرداً.



لقد جادلت، (بالعودة الى م ......





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