نادي أربيل.. مهاجم يرحل ومتوسط ميدان ينضم في الميركاتو الصيفي

2022/07/14 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودع نادي أربيل أحد مهاجميه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما استقطب متوسط ميدان لتعزيز صفوفه.وذكر نادي نفط ميسان في بيان أن “نادي نفط ميسان يتعاقد مع المهاجم السوري ياسين سامية قادماً من نادي اربيل ”.في المقابل ذكر نادي أربيل في بيان مقتضب أن “نادي أربيل تعاقد مع اللاعب نبيل صباح من […]

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مهاجم يرحل ومتوسط ميدان ينضم في الميركاتو الصيفي أولاً على ايرث نيوز.

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