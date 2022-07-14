العتبة العلوية المقدسة تكشف عن مضامين خطة عيد الغدير الخدمية والثقافية

2022/07/14 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان كشفت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الخميس، عن استكمال كافة استعداداتها وبرامجها الخاصة بإحياء مناسبة عيد الغدير بشقيها الخدمي والثقافي، فيما أوضحت مضامينهما.وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "برنامج مهرجان عيد الغدير الأغر ينقسم إلى قسمين خدمي وثقافي، وفي شقه الخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين".وأضاف، أن "الكثافة المتوقعة من الزائرين دفعت لإعداد برنامج مكثف يتضمن توزيع مئات الاﻻف من وجبات الطعام والتي تصل إلى 25 ألف وجبة يومياً، وفيما يتعلق بنقل الزائرين ستكون هنالك زيادة في حركة الآليات التي تنقلهم من أماكن بعيدة أو أماكن القطع الى أماكن قريبة من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام بغية ضمان انسيابية الزيارة".وتابع، "أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي فإنه بدأ اليوم 14 ذي الحجة ويمتد الى اليوم الثاني والعشرين، ويتضمن يومياً فعالية رفع الراية، وسيكون هناك مؤتمر بعنوان (مؤتمر الإمام علي عليه السلام واإنسان)"، مشيرا الى أن "هذا المؤتمر سلط الضوء على قول اﻻمام علي "ع"، (الناس صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)، والمؤتمر سيركز على الجزء الثاني من المقولة (نظير لك في الخلق) أي يبحث عن المشتركات وقد استدعى عقولاً من داخل العراق وخارجه".وتابع أن "المؤتمر يتمتع برصانة علمية كبيرة بما يحتضنه من موضوعات وشخصيات علمية مميزة تمثل الجامعات العراقية ولما احتوته البحوث التي وردت إليه من مضامين فضلاً عن المشاركات العلمية والتي ستعتمد على ضوابط معتمدة من الجامعات الرصينة".وأكد أن "المؤتمر سيمتد ليومين وسيكون هناك أيضاً معرض للنفائس فضلا عن مسابقات الغديرية التفاعلية مع الزائرين في رواق أبي طالب كما سيتم افتتاح معرض للاطفال ومتحف الغدير وهو متحف مؤثر جدا كونه يحمل معاني سامية".ودعا الجصاني رياض اﻻطفال والمدارس والجامعات للحضور إلى المتحف والإطلاع عليه.

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