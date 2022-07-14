وزير الزراعة يعلن زيادة اسعار استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين

2022/07/14 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، زيادة أسعار استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين من مستخدمي الري بالرش، فيما أكد أن استخدام الري بالطرق الحديثة وفر 40% من استهلاك المياه.[…]

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