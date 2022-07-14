بالوثيقة.. المطالبة بوقف التعامل مع الشركة التركية المانحة للفيزا التركية للعراقيين

2022/07/14 | 22:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

طالبت الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة، في وزارة الثقافة، بوقف التعامل مع الشركة التركية المسؤولة عن منح الفيز للعراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا.

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