قوة أمنية تعتقل ’إرهابياً’ وتضبط أسلحة في الأنبار والموصل

2022/07/14 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة اليوم الخميس، من القبض على احد “الارهابيين” وضبط كميات من الاسلحة والاعتدة في الانبار والموصل وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بعمليات متعددة وعلى ضوء معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشُعبْ استخبارات الفرقة العاشرة السادسة عشر والخامسة وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية […]

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