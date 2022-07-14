2022/07/14 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق نيامين نتنياهو، الخميس، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن الخيار العسكري ضد إيران والاستعداد لاستخدامه ضروريان لمواجهة النظام في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو خلال لقائه بايدن: إيران لن تتوقف بدون خيار عسكري حقيقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتانياهو خلال لقائه بايدن: إيران لن تتوقف بدون خيار عسكري حقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).