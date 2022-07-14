2022/07/14 | 22:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تشارك النقاط الامنية للحفاظ على امن مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تشارك النقاط الامنية للحفاظ على امن مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).