الزراعة النيابية تتوعد بالضرب بيد من حديد وتؤكد: الفاسدون أخطر من الارهاب

2022/07/14 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… هاجمت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، الخميس، المسؤولين عن ملف الزراعة في العراق، فيما اكدت انها ستضرب بيد من حديد لردع الفاسدين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال رئيس اللجنة الشيخ ثائر مخيف في بيان تلقته /المعلومة/، ان” الزراعة في العراق تعيش اليوم انتكاسة وتردٍ لن […]

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