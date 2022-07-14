2022/07/14 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد علق السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الخميس، على صلاة الجمعة الموحدة التي سيقيمها التيار الصدري يوم غدا الجمعة في بغداد.وقال المطلبي في حديث تابعه/المركز الخبري الوطني/، إن “صلاة الجمعة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المطلبي يعتبر صلاة الجمعة صرخة بوجه المحاصصة السياسية المركز الخبري الوطني.

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