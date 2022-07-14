رئيسي يحذر اميركا والكيان الصهيوني من رد قاس على أي عمل ضد ايران

2022/07/14 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اميركا والكيان الصهيوني من “رد قاس ومؤسف” على أي عمل ضد الجمهورية الإسلامية.وجاء تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيما يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الكيان الصهيوني، حيث ناقش المخاوف بشأن برنامج إيران النووي سريع التقدم مع القادة الصهاينة.وذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية أن رئيسي ألقى باللوم […]

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