2022/07/14 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي يتحدث عن محاولات لـ”التشويش” عن أهداف زيارته للرياض

منذ 3 ساعات

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ خميس عبد الكريم الفهداوي في الرمادي

منذ 8 ساعات

الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي

منذ 11 ساعة

السيد الصدر: لن أدخل في فتنة أخرى

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ صادق جميل الجليباوي في الرمادي

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ تركي الراشد الذيابي في الرمادي

منذ يوم واحد

بارزاني: بغداد لم ترسل مستحقات إقليم كردستان

منذ يوم واحد

الكاظمي: هذا الأمر يجب أن يدركه بايدن

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ احمد عبود العيادة الجليباوي في الرمادي

منذ يوم واحد

بالصور..



الحلبوسي يحضر تجمعاً لشيوخ الانبار في مضيف الشيخ زيدان الجابري

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ عبود الخميس العيساوي في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ عبود الخميس العيساوي في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).